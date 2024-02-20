Adana'da dini nikahlı eşini yaralayan kadın gözaltına alındı
Adana'da bir kadın, kendisini darbettiği iddiasıyla dini nikahlı eşini meyve bıçağıyla yaraladı. Yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, kadın gözaltına alındı.
Adana'da kendisini darbettiği iddiasıyla dini nikahlı eşini meyve bıçağıyla yaralayan kadın gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Cumali E. (55) ile dini nikahlı eşi Emine A. (45) arasında merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubbi Mahallesi'ndeki evlerinde tartışma çıktı.
Tartışma sırasında Emine A, bir çocuğunun babası Cumali E'yi meyve bıçağıyla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, karnından yaralanan Cumali E'yi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Gözaltına alınan Emine A, polis merkezine götürüldü.