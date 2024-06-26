Adana'da dilencilik yapan kadınların yanındaki çocuklar devlet korumasına alındı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, dilencilik yaparken yakalanan 2 kadının yanındaki 2 çocuk devlet korumasına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hurmalı Mahallesi Güney Kuşak Bulvar ile Bakımyurdu Caddesi kesişiminde yanlarında çocuk bulunan 2 kadının dilencilik yaptığını tespit etti.

Çöp konteynerinin yanında oturarak dilencilik yapan 2 kadın ekiplerce gözaltına alındı. Kadınların yanındaki 2 çocuk da Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Yasal işlemlerin ardından 2 çocuk devlet korumasına alındı.