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Adana'da Devrilen Traktörden Kurtarılamayan Sürücü Hayatını Kaybetti

Adana'da Devrilen Traktörden Kurtarılamayan Sürücü Hayatını Kaybetti
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Adana'nın Seyhan ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Naif Batu, olay yerinde yaşamını yitirdi. İtfaiye ekibinin yaptığı müdahaleye rağmen Batu'nun hayatı kurtarılamadı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tarlaya devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Naif Batu'nun kullandığı traktör, Büyükçıldırım Mahallesi'nde yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibinin devrilen traktörün altından çıkardığı Batu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ceset, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel
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