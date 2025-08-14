Adana'da Devrilen Traktörde Sürücü Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde bir traktör devrildi. Sürücü Baki Akbaş, kaza sonrası traktörün altında kalarak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Baki Akbaş idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Alapınar Mahallesi'nde devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada traktörün altında kalarak yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel yakalandı

Binlerce yıl hapis cezası istenen firari sanıklar yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti

Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.