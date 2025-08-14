Adana'da Devrilen Traktörde Sürücü Yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde bir traktör devrildi. Sürücü Baki Akbaş, kaza sonrası traktörün altında kalarak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Baki Akbaş idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Alapınar Mahallesi'nde devrildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada traktörün altında kalarak yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel