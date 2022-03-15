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Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

AA - Ömer Yıldız - Güncel
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Adana'da devrilen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'da devrilen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, M.Y'nin kullandığı 01 FF 535 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Mavi Bulvar'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan ve araçta sıkışan sürücü, çevredekiler tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.

Yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

AA / Ömer Yıldız - Güncel

Çukurova, Otomobil, Adana, Güncel, Haberler

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