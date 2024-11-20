Adana'da Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yara Almadan Kurtuldu
Adana'nın Kozan ilçesinde N.B. isimli sürücünün yönetimindeki otomobil, Kozan-Feke kara yolunda devrildi. Araçtan yara almadan çıkan sürücü, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Kazada otomobilde hasar meydana geldi.
Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu.
N.B'nin kullandığı 80 AH 165 plakalı otomobil, Kozan- Feke kara yolunda şarampole devrildi.
Yara almayan sürücü araçtan kendi imkanıyla çıktı.
Kaza nedeniyle otomobilde hasar oluştu.