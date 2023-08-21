Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Güncel Haberler
Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Ufuk D. idaresindeki 01 AOR 439 plakalı motosiklet, Kozan-Feke kara yolunun Sıralif mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosikletin sürücüsü, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel