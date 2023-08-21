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Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

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Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Ufuk D. idaresindeki 01 AOR 439 plakalı motosiklet, Kozan-Feke kara yolunun Sıralif mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosikletin sürücüsü, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel

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