Adana'da Devrilen Minibüsteki 6 Kişi Yaralandı
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Adana'nın Kozan ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Sürücüsünün ismi ile plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, Sırkıntı Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye devrildi. Yaralanan yolcular ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi ile plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, Sırkıntı Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan yolcular Ş.Ç. (74), Z.Y. (60), M.C. (51), C.P. (19), B.Ç. (72) ve M.C. (13), ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel