Adana'da devrilen kamyonda sıkışan yaralı sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldı
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Yumurtalık bağlantısında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi. Kamyonda sıkışan sürücü, olay yerine yönlendirilen itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Adana'da devrilen kamyonda sıkışan yaralı sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Yumurtalık bağlantısında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi.
Kamyonda sıkışan sürücü, olay yerine yönlendirilen itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.