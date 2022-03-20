Adana'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı - Haberler

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Adana'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

AA - Fatih Azgın - Güncel
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Adana'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Varsaklar Mahallesi Güneri Caddesi'nde sürücüsü henüz belirlenemeyen 01 AIN 97 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp cami merdivenine çarparak devrildi.

Kazada araçta sıkışan Mustafa Ali B. ve Enes B, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı CANKUR ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, caminin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

AA / Fatih Azgın - Güncel

Tragger, Kozan, Adana, Güncel, Haberler

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