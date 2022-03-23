Adana'da devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı
AA - Fatih Azgın - Güncel
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Kozan ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
KOZAN, ADANA (AA) - Kozan ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Muhammet Karakılçık (63) idaresindeki 01 RP 063 plakalı otomobil, Eskimantaş Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu alt yola devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile yanında bulunan Emine Karakılçık (50) 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Fatih Azgın - Güncel