Adana'da dere yatağına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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Adana'nın Kozan ilçesinde dere yatağına düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Adana'nın Kozan ilçesinde dere yatağına düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kabasakal Mahallesi'nde, Cumhur Aydın (55) yönetimindeki 80 EE 811 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla atarak dere yatağına düştü.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yaşamını yitiren sürücünün cenazesi, Kozan Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA / Güncel