Adana'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler

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Adana'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

AA - Fatih Azgın - Güncel
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Adana'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Adana'nın Feke ilçesinde, yaklaşık 80 metre yükseklikten dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Adana'nın Feke ilçesinde, yaklaşık 80 metre yükseklikten dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Mustafa Tüfekli (47) idaresindeki 01 D 9075 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Tenkerli Deresi yatağına devrildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Tüfekli'nin cenazesi, Feke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

AA / Fatih Azgın - Güncel

Otomobil, Adana, Güncel, Haberler

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