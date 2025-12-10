Haberler

Oynarken dereye düşen Muhammed, boğuldu

Adana'nın Sarıçam ilçesinde dere kenarında oynarken suya düşen çocuklardan 13 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed Shehab cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADANA'da dere kenarında oynarken suya düşen çocuklardan 1'i çevredekiler tarafından kurtarılırken, iş makinesiyle yapılan çalışmada Muhammed Shehab'ın (13) cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Sarıçam ilçesi Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed Shehab ile ismi öğrenilemeyen arkadaşı, iddiaya göre oturdukları yere yakın bölgedeki dere kenarında oynarken suya düştü. Çocukların sesini duyanlar, yardıma koştu. Çocuklardan biri bulunurken, Muhammed Shehab ise kayboldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin iş makinesiyle yaptığı çalışmada Muhammed de bulundu. Sağlık ekibinin kontrolünde Muhammed'in boğulduğu belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Muhammed'in cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Serhat GÜLER-Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
