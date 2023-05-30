Adana'da 'Depremzedelere Yardım ve Dayanışma Derneği' kuruldu

Adana'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren vatandaşların yakınlarınca 'Depremzedelere Yardım ve Dayanışma Derneği' kuruldu. Dernek, depremzedelerin maddi ve manevi destek sağlamak ve depreme dayanıklı binaların inşa edilmesi için çalışmalar yürütecek.

Adana'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren vatandaşların yakınlarınca "Depremzedelere Yardım ve Dayanışma Derneği" kuruldu.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, depremlerde yaşamını yitiren vatandaşların yakınları, dernek çatısı altında bir araya geldi.

Depremde üç akrabasını kaybeden ve derneğin kurucu başkanı avukat Nazan Akça Subaşı, aynı acıların yaşanmaması adına çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Depreme dayanıklı binaların inşa edilmesini sağlamak adına çalışmalar yürüteceklerini kaydeden Subaşı, "Adana'da depremde yıkılan 13 bina var. Bu binalarla ilgili yürütülen soruşturma ve açılacak davalarda depremzedelere hukuki destek verip, onların maddi ve manevi olarak yanında olacağız." ifadelerini kullandı.