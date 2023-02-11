Adana'da depremzedelere yardım taşıyan minibüs ve kamyonun çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı Güncel Haberler Adana'da deprem bölgesine yardım malzemesi taşıyan minibüs ve kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Adana'da deprem bölgesine yardım malzemesi taşıyan minibüs ve kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda Adana'dan Hatay istikametine giden Bodur Bedirhan idaresindeki yardım malzemesi yüklü 34 KS 4957 plakalı minibüs, Kadir Uçar yönetimindeki 34 FOA 911 plakalı yardım kolileri taşıyan kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bariyerleri aşan kamyon şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi, yoldan geçen ve Hatay'a giden ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kamyonun kasasında bulunan yardım kolileri ise yol kenarına saçıldı. Bölgede güvenlik önlemi alan Karayolları ekipleri, dağılan malzemelerin toplanması için çalışma başlattı. Kaynak: AA / Güncel Tarsus Hatay Adana Güncel Haberler

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