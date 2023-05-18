Adana'da depremzede seçmenlere hakaret iddiasına 8 gözaltı

Adana'da, deprem bölgesinde 14 Mayıs'taki seçimlerde oy veren afetzedelere sosyal medya hesabından hakaret edip provokatif paylaşımda bulundukları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerde Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy kullanan afetzedelere hakaret eden ve provokatif paylaşım yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Polis, adreslerinde bulunamayan 7 kişini yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.