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Adana'da depremden etkilenenler TÜYAP Fuar Alanı'nda barınıyor

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Adana'da depremden etkilenenler TÜYAP Fuar Alanı'nda barınıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da bazı vatandaşların barınma ihtiyacı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde oluşturulan alanda karşılanıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da bazı vatandaşların barınma ihtiyacı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde oluşturulan alanda karşılanıyor.

Merkezde, depremzedelere yatak, battaniye, çocuk bezi gibi yaşam malzemeleri ile yemek veriliyor.

Yaklaşık 3 bin vatandaşın ağırlandığı merkezde oluşturulan koordinasyon noktalarında, depremzedelerin eksiklerinin tespit edilerek giderilmesi için destek sağlanıyor.

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Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel

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