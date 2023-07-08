Üye Girişi
Haberler
Adana'da depremden etkilenen ağır hasarlı binalar yıkılıyor

Adana'da depremden etkilenen ağır hasarlı binalar yıkılıyor

Güncel Haberler

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adana'da, ağır hasarlı binaların yıkım işlemlerine devam ediliyor. İhale işlemleri tamamlanan binalar, güvenlik önlemleri alındıktan sonra kontrollü bir şekilde yıkılıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adana'da, ağır hasarlı binaların yıkım işlemlerine devam ediliyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde ağır hasar alan binalarda çalışmalar sürüyor.

İhale işlemleri tamamlanan ağır hasarlı binalar, çevresinde güvenlik önleminin alınmasının ardından iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel

Kahramanmaraş Adana Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title