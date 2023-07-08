Adana'da depremden etkilenen ağır hasarlı binalar yıkılıyor
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adana'da, ağır hasarlı binaların yıkım işlemlerine devam ediliyor. İhale işlemleri tamamlanan binalar, güvenlik önlemleri alındıktan sonra kontrollü bir şekilde yıkılıyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adana'da, ağır hasarlı binaların yıkım işlemlerine devam ediliyor.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde ağır hasar alan binalarda çalışmalar sürüyor.
İhale işlemleri tamamlanan ağır hasarlı binalar, çevresinde güvenlik önleminin alınmasının ardından iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.
Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel