Adana'da depremde yıkılan Tutar Apartmanı ile ilgili davanın görülmesine devam edildi

Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan, Tutar Apartmanı'nın C Blok'unda 63 kişinin ölümüne, 12 kişinin yaralanmasına ilişkin tutuklu 3 sanığın yargılanması sürdü.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi C.A. ile binanın zemin katındaki dairede tadilat yaptıkları öne sürülen B.B. ve O.B. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkemede, müştekiler ve taraf avukatlarının yanı sıra CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ile Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay da izleyici olarak hazır bulundu.

Duruşmada ilk olarak beyanı alınan müşteki A.E, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Depremde annemi, ablamı ve yeğenimi kaybettim. Apartmanın yapım sürecini bilmiyorum. Ben deprem öncesinde bu binada kolonların kesildiğini duydum. Sanıklardan şikayetçiyim." dedi.

Diğer müşteki N.K. de binada kızını kaybettiğini anlatarak, "Binada kolon kesildiğini ben de duydum. Sanıkların en ağır cezayı almasını talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Dairenin eski sahibi sanık O.B. ise önceki celsede verdiği beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ben 2018 yılında tutar yapıdaki zemin katta bulunan daireyi M.H.T'den aldım. Daha sonraki yıllarda üzerindeki daireyi aldım. Benden önce dairede yapılan tadilatı belediyeye bildirdim. Belediye ekipleri de yaptığı kontrol sonucunda taşıyıcı sisteme zarar verilmediğini söyledi. Dükkanı 2020 yılında sattım. Ben sattıktan sonra da tadilat yapılmış. Benim söylemlerim ısrarla çarpıtılıyor. Ben bu binada kat sahiplerini asla silahla tehdit etmedim. Depremde bina üstten yıkılıyor, bizim dükkanımız ise yıkılmadı. Bu binaya iskan verilmemiştir. Müteahhit ve inşaat mühendisi suçludur. Ben tadilat yaptırmadım. Dükkanı kiraya verdiğim kişi yaptırmıştır. Bu tadilat binaya zarar vermez. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden gelen bilirkişi raporu bilimsel değildir. Yeni bir bilirkişi raporu alınmasını talep ediyorum. Biz binanın statik yapısına zarar vermedik. Ben bu binanın mühendisi, müteahhidi ya da tadilat yapanı değilim. Hakkımda soyut iddialar mevcuttur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim."

Diğer sanık B.B. de kimseyi tehdit etmediğini ileri sürerek, "Ben binanın tadilat işlerinin tamamen dışında olan birisiyim. Sadece oğlum O.B'ye para verdim. Benim binanın yıkılmasıyla ilgili bir sorumluluğum yoktur. C.A'nın yaptığı tüm binalar 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkıldı. Kolon ve kiriş bağlantıları uyumsuzdur. Binanın iskanı yoktur. Tadilat yapıldığı iddia edilen dükkanlar yıkılmadı. Tutar Apartmanı'nda kolon ve kiriş kesilmedi. C.A'nın Adana'da yaptığı binalarda yaklaşık 250 insan öldü. Biz apartmanda tadilat yapmadık. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim." ifadesini kullandı.

Tutuklu teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi C.A. da binayı inşa eden kooperatifin üyesi olmadığını savundu.

Projeye aykırı bir uygulama yapmadığını iddia eden C.A. şunları kaydetti:

"Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Aleyhe olan beyanları kabul etmiyorum. Ben projeye aykırı bir uygulama yapmadım. Bina 1975 yılı deprem yönetmeliğine uygundur. Benim teknik uygulama sorumluluğumda bir kusur yoktur. Ben bu binayı en son 1998 yılında gördüm. Adana'da yaklaşık 50 projeye imza attım. Görevimi doğru bir şekilde yaptım. Benim yapıya müdahale etmem söz konusu değildir. Şu an Adana'ya gelsem binanın yerini bulamam. Ben kendi isteğimle Türkiye'ye geldim. Yasaya aykırı bir işlem yapmadım. 14 aydır tutukluyum. Yurt dışındaki işimi kaybettim. Benim bu binayla ilgili ihmalim, kusurum ve sorumluluğum yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim."

Duruşmada beyanları alınan müşteki avukatları, sanıklar O.B, B.B. ile C.A'dan "olası kastla kasten öldürme" suçundan ek savunma alınmasını isteyerek, cezalandırılmaları talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı da sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi ve eksikliklerin giderilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti, yeni bilirkişi raporu alınması yönündeki talebin reddine, "olası kast" suçlamasına yönelik sanıklardan ek ifade alınması talebinin tüm beyanlar alındıktan sonra değerlendirilmesine ve sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında 63 kişinin hayatını kaybettiği ve 12 kişinin yaralandığı Tutar Apartmanı'nın C Blok'unun teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi C.A. hakkında 16 Şubat 2023'te tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Kolon betonlarından yapı uzmanlarınca alınan karotlar incelenmek üzere yapı ve zemin denetimi laboratuvarına gönderilmiş, çalışmalar sonucunda apartmanın söz konusu blokunun deprem dayanıklılık testini geçemediği belirlenmişti.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince Tutar Apartmanı'nın C Blok'unun zemin katındaki dairede tadilat yaptırdıkları öne sürülen B.B. ve O.B. hakkında yeterli şüphe oluştuğundan Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmişti.

Binanın zemin katındaki dairede tadilat yaptıkları ve bu tadilatın binaya zarar verdiği tespit edilen B.B. ve oğlu O.B. savcılık talimatıyla gözaltına alınmıştı. Zanlılar B.B. ve oğlu O.B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan tutuklanmıştı.