Adana'da depremde yıkılan binanın takipsizlik kararına itiraz

Adana'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Tutar Yapı Sitesi'nin C Blok'unda hayatını kaybeden 65 kişi, yakınlarının bıraktığı karanfil ve siyah balonlarla anıldı. Binanın yıkılmasıyla alakalı başlatılan soruşturmanın ardından verilen takipsizlik kararına itiraz eden kalabalık, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

ADANA'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Tutar Yapı Sitesi'nin C Blok'unda hayatını kaybeden 65 kişi, yakınlarının bıraktığı karanfil ve siyah balonlarla anıldı. Binanın yıkılmasıyla alakalı başlatılan soruşturmanın ardından verilen takipsizlik kararına itiraz eden kalabalık, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat saat 04.17'de meydana gelen depremde Adana'nın Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki Tutar Yapı Sitesi'nin C Blok'u da yıkıldı. Apartmanda yaşayan 65 kişi, enkazda kalarak hayatını kaybetti. Sitenin diğer 3 bloku ise ayakta kaldı. Hayatını kaybedenlerin yakınları, apartmanın zemin katındaki M.A.'ya ait iş yerinde kolonların kesildiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında toplanan delil ve bilirkişi raporu incelemesinin ardından, takipsizlik kararı verildi. Kararda, kolon kesiminin tespit edilmediği, M.A.'nın iş yerini satın almadan önce tadilat yapıldığının eksper fotoğraflarıyla belirlendiği, Çukurova Belediyesi'ne herhangi bir şikayet yapılmadığı ve müteahhit H.T.'nin ise 2008 yılında hayatını kaybettiği belirtildi.

GÖZYAŞI DÖKTÜLER

Ölenlerin yakınları, depremin 6'ncı ayında yıkılan apartmanın bulunduğu yerde anma töreni gerçekleştirdi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından saygı duruşunda bulunan kalabalık, hayatını kaybedenler adına 65 siyah balon ve karanfil bıraktı. Duygulanıp, gözyaşı döken kalabalık, ellerindeki dövizlerle sorumluların cezalandırılmasını istedi.

'GÖRDÜKLERİME İNANAMADIM, AKLIMI KAYBETTİM'

Yıkılan apartmanda kız kardeşi Ülviye Türkmenoğlu (45), eniştesi Hasan Türkmenoğlu (48) ile yeğenleri Aydaner (21), Ayaz (19) ve Asrın Türkmenoğlu'nu (18) kaybeden Hatice Güçlü, suçluların cezasını çekmesini istediğini belirterek, Ayaz üniversiteyi kazanınca, 2 yıl önce buraya taşınmışlardı. Keşke gelmeselerdi. Aynı sokakta oturduğum için enkazı ilk gören bendim. Gördüklerime inanamamıştım, aklımı kaybettim. Yıkılan binanın, kardeşimin yaşadığı apartman olduğuna inanamadım. Yaşadıklarını umut ettim ancak 11'inci kattaki evlerinden, birlikte çıkarıldılar diye konuştu.

'İDDİALARIMIZIN ARKASINDAYIZ'

Ailelerini kaybedenler adına basın açıklaması yapan Yüksel Erdoğdu, Bizler 65 kişiyiz, Adana'da hayatını kaybeden binlerce Adanalıyız. Bizler iddialarımızın arkasındayız. 2020 yılında C Blok'ta yıkım boyutunda tadilatlar yaptırılmıştır. Bu durum dosyadaki eksper raporu ile de sabittir. Ayrıca aynı yıl Çukurova Belediyesi'ne tadilatlar sebebiyle şikayet dilekçesi de verilmiştir. Her bakımdan eksik ve yetersiz olan bilirkişi raporuna dayanılarak verilen takipsizlik kararını kabul etmiyoruz dedi. (DHA)