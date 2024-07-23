Adana'da depremde yıkılan binada tadilat yapan baba ve oğlu hakkında dava açıldı

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Adana'da 63 kişinin öldüğü Tutar Apartmanı C Blok'un yıkılmasında zemin kattaki dairede yaptıkları tadilatın etkisi olduğu gerekçesiyle Bekir Baloğlu (59) ve oğlu Osman Baloğlu (35) hakkında 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'nın Çukurova ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde Tutar Apartmanı'nın C Bloku yıkıldı, 63 kişi yaşamını yitirirken 12 kişi de yaralandı. Depremin ardından yurt dışına kaçan binanın teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya hakkında Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hakkında yakalama kararı çıkartılan Akkaya, Karadağ'da yakalanırken iadesi için girişimlere başlandı. Cüneyt Akkaya'nın yargılaması sürerken, yıkılan binanın zemin katındaki dairede tadilat yaptırdıkları iddia edilen Bekir Baloğlu ve oğlu Osman Baloğlu hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Tadilatın binaya zarar verdiği gerekçesiyle 13 Haziran'da baba ve oğlu tutuklandı.

ÖNCE TAHLİYE EDİLDİLER

Avukatları, Bekir Baloğlu ve oğlu Osman Baloğlu'nun tutuklanmalarına itiraz etti. İtirazı değerlendiren Adana 4. Sulh Ceza Hakimliği, Çukurova Üniversitesi bilirkişi raporunda şüpheli baba ve oğula açıkça kusur atfedilmediği, daha sonra dosyaya giren Karadeniz Teknik Üniversitesi raporunda da açıkça şüpheli baba ile oğlun binada kolon kesme ve esaslı bir şekilde tadilat yaptığına dair tespitin bulunmadığını ancak tadilat yapan kişiler hakkında genel bir değerlendirme yapıldığının belirtildiğini gerekçe göstererek Bekir Baloğlu ile oğlu Osman Baloğlu'nun yurt dışına çıkış yasağı ve konutlarını terk etmeme adli kontrol tedbirleri ile tahliyelerine karar verdi.

EK DAVA AÇILDI

7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin baba oğul hakkındaki suç duyurusunda bulunulması kararı üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Deprem Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık, Bekir Baloğlu ve oğlu Osman Baloğlu hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan iddianame hazırladı. Savcı, baba oğlun 22 yıl 6'şar ay hapis cezası ile cezalandırılmalarını istedi. İddianame, davanın devam ettiği Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme, kısa süre önce tahliye edilen baba ve oğlunun tekrar tutuklanmasına karar verdi.

OFİS İÇİN TADİLAT YAPMIŞLAR

İddianamede, sanık baba ve oğlun yıkılan Tutar Apartmanı C Blok'un zemin katındaki dairede yaptırdıkları tadilatla yapıya zarar verdikleri belirtildi. İddianamenin değerlendirme bölümünde ise "Sanıkların, yaptıkları tadilatla zemindeki iş yerini, daireyle birleştirilip kullandıkları, zemin ve 1'inci katta yapıldığı tespit edilen ağır tadilat ve değişikler nedeniyle depremde yıkılan binada göçük altında kalmaları sonucu 63 kişinin ölümüne, 12 kişinin yaralanmasına neden oldukları, öngörülebilen bu netice bakımından dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranan sanıklar açısından bilinçli taksir koşullarının oluştuğu anlaşılmıştır" denildi.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİLER

İddianamede ifadelerine de verilen Bekir Baloğlu ve oğlu Osman Baloğlu, suçlamaları kabul etmedi. Baba oğlun yargılanmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.