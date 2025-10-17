Haberler

Adana'da Depremde Yıkılan Apartman Davasında 3 Sanığa Cezası Verildi

Adana'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılan Tutar Apartmanı C Blok'ta 63 kişinin ölümüne neden olan 3 sanığa toplamda 15'er yıl hapis cezası verildi. Sanıklar, bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan yargılandı.

Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Tutar Apartmanı C Blok'ta 63 kişinin ölümüne, 12 kişinin yaralanmasına ilişkin tutuklu 3 sanığa "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 15'şer yıl hapis cezası verildi.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi C.A. ile binanın zemin katındaki dairede tadilat yaptıkları öne sürülen B.B. ve O.B. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasını tekrar ederek dosya kapsamında toplanan tüm deliller ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden gelen bilirkişi raporu dikkate alınarak, teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi C.A. ile binanın zemin katındaki dairede tadilat yaptıkları öne sürülen B.B. ve O.B'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istedi.

Savcı, sanık B.B'nin tutuklulukta kaldığı süre dikkate alınarak "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol kararı ile tahliyesi, diğer sanıkların ise mevcut hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık O.B, Karadeniz Teknik Üniversitesinden gelen bilirkişi raporunu kabul etmediğini belirterek, "Uzun süredir tutukluyum, suç işlemedim. Bizim dükkanımız zaten yıkılmadı. Hakkımızdaki beyanlar gerçek değildir. Kaçma şüphem yoktur. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı.

Diğer sanık B.B. de hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, şöyle konuştu:

"Biz bu binada asla kolon kesmedik, ağır tadilat yapmadık, kiriş kesmedik. Binanın statik yapısına asla zarar vermedik. Önceki celselerde de sürekli belirttiğim gibi binanın tadilat işlerinin tamamen dışında olan birisiyim. Kimseyi silahla tehdit etmedik. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim."

Tutuklu teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi C.A. ise görevi sırasında herhangi bir kusuru ve ihmalinin olmadığını öne sürerek, tahliye ve beraatini istedi.

Duruşmada beyanları alınan müşteki avukatları, sanıklar O.B, B.B. ile C.A'nın "olası kastla kasten öldürme" suçundan cezalandırılması ve mevcut hallerinin devamına karar verilmesi talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan sanıklar C.A, O.B. ve B.B'yi 15'şer yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Binada 63 kişi yaşamını yitirmişti

Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında 63 kişinin hayatını kaybettiği ve 12 kişinin yaralandığı Tutar Apartmanı C Blok'un teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi C.A. hakkında 16 Şubat 2023'te tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Kolon betonlarından yapı uzmanlarınca alınan karotlar incelenmek üzere yapı ve zemin denetimi laboratuvarına gönderilmiş, çalışmalar sonucunda apartmanın söz konusu blokunun deprem dayanıklılık testini geçemediği belirlenmişti.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince apartmanın zemin katındaki dairede tadilat yaptırdıkları öne sürülen B.B. ve O.B. hakkında yeterli şüphe oluştuğundan Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmişti.

Binanın zemin katındaki dairede tadilat yaptıkları ve bu tadilatın binaya zarar verdiği tespit edilen B.B. ve oğlu O.B. savcılık talimatıyla gözaltına alınmış, "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan tutuklanmıştı.

