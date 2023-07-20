Adana'da depremde hasar alan bina kontrollü yıkım sırasında devrildi

Adana'da depremlerde ağır hasar alan bir binanın kontrollü yıkım sırasında sokağa devrilmesi sonucu yakındaki bir iş yerinde hasar oluştu. Yıkım sırasında iş yerinin kapalı olduğunu belirten kafe sahibi, firma yetkililerinin zararı karşılayacağını söyledi.

Adana'da, depremlerde ağır hasar alan binanın, kontrollü yıkım sırasında sokağa devrilmesi sonucu yakındaki bir iş yerinde de hasar oluştu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki 9 katlı Övgü Apartmanı'nda, iş makineleriyle kontrollü yıkım çalışması başlatıldı.

İş makinesiyle kolonu kesilmeye başlanan bina, bu sırada sokağa devrildi.

Çevreye dağılan molozlar, yakındaki bir apartmanın zemin katında bulunan kafede hasara yol açtı.

Kafe sahibi Soner Demiroğlu, AA muhabirine, yıkım sırasında iş yerinin kapalı olduğunu söyledi.

Firma yetkililerinin zararı karşılayacağını bildirdiğini belirten Demiroğlu, "Enkaz kaldırma işlemleri devam ediyor. Süreç ilerliyor, zararımızı şu an kestiremiyoruz. Zaten firma yetkilileri zararı karşılayacak. Yaklaşık 10 gün hizmet veremeyeceğiz." diye konuştu.

Yapının kontrollü yıkım sırasında devrilmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.