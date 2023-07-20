Adana'da depremde ağır hasar alan apartman yıkımı sırasında çöktü
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Adana'da Kahramanmaraş merkezli depremde ağır hasar alan 10 katlı apartman yıkımı yapılırken çöktü. Binanın üzerine devrildiği kafenin bir kısmı yıkıldı. Yıkımı yapılan binada ölen ya da yaralanan olmadı.
ADANA'da Kahramanmaraş merkezli depremde ağır hasar alan 10 katlı apartman yıkımı yapılırken çöktü. Binanın üzerine devrildiği kafenin bir kısmı yıkıldı.
Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde depremde ağır hasar alan Övgü Apartmanı'nda çevre güvenliği alınarak yıkım çalışmasına başlandı. Sabah saatlerinde başlayan çalışma sırasında 10 katlı bina aniden çöktü. Bina, yolun karşısındaki kafenin bir bölümünün üzerine yıkıldı. Moloz yığınına dönen yol trafiğe kapandı. Yıkımı yapılan binada, ölen ya da yaralanan olmadı. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel