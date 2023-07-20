Adana'da depremde ağır hasar alan apartman yıkımı sırasında çöktü

Adana'da Kahramanmaraş merkezli depremde ağır hasar alan 10 katlı apartman yıkımı yapılırken çöktü. Binanın üzerine devrildiği kafenin bir kısmı yıkıldı. Yıkımı yapılan binada ölen ya da yaralanan olmadı.