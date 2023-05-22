Adana'da depremde 5 bina yıkıldı, 7 ağır hasarlı bina için yıkım kararı çıktı

Adana'nın Güzelyalı Mahallesinde depremde 5 bina yıkıldı, 418 kişi hayatını kaybetti. En çok hasarın oluştuğu mahallede ise ağır hasarlı 7 bina için yıkım kararı çıktı.

Adana'da depremde 5 binanın yıkıldığı ve en çok hasarın oluştuğu Güzelyalı Mahallesinde ağır hasarlı 7 bina için yıkım kararı çıktı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan iki depremde Adana'da şehir merkezinde 11 bina yıkılırken, 418 kişi hayatını kaybetti. Şehirde yıkımın en çok olduğu yer ise Güzelyalı Mahallesi oldu. İlk ve ikinci depremde yıkılan 5 bina da bir çok kişiye milyonluk daireler mezar oldu. Depremden sonra yapılan incelemelerde ise bir çok binanın da ağır ve orta hasarlı olduğu tespit edildi. 3.5 aydan fazla zaman geçmesine rağmen itiraz süresi nedeniyle binalar bir türlü yıkılmadı. İncelemeler ve itiraz süresi biten 7 bina için ise yeni yıkım kararı verildi.

Güzelyalı Mahalle Muhtarı Göktürk Güngör, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Adana İl Müdürlüğünün yapmış olduğu incelemeler ve itiraz süresinin de bitmesiyle 7 binanın yıkım kararı çıktığını belirtti.

Güngör, "Yıkım kararı müdürlük tarafından bize iletildi. Biz de bu kararları yıkılacak olan apartman kapılarına ve muhtarlığımıza astık. Yakın zamanda binalar yıkılacak ve tehlike ortadan kalkacak. Orta hasarlı binalarda ise itiraz süresi devam ediyor. Bu binalarda ya güçlendirilecek ya da ağır hasarlıya çevrilip yıkılacak" dedi.

Mahalleli ise binaların yıkılmasının doğru bir karar olduğunu tehlike saçtığını biran önce alınan kararın uygulanması gerektiğini söyledi. - ADANA