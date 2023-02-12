Adana'da deprem sürecinde hırsızlık olaylarına karışan 32 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Adana'da deprem sürecinde ev, iş yeri ve araçlardan hırsızlık olaylarına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 32 şüpheli tutuklandı. Adana'da deprem sürecinde ev, iş yeri ve araçlardan hırsızlık olaylarına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 32 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından hırsızlık olaylarına karışan zanlıları yakalamak için çalışama başlattı. Ekipler, çalışmalar sonucu depremlerin meydana geldiği 6 Şubat itibarıyla ev, iş yeri ve araçlardan hırsızlık yapan 32 şüphelinin kimliğini tespit etti. Kentte, 6-11 Şubat tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Adana Güncel Haberler

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