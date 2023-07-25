Adana'da meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlar evlerinden çıkarak sokaklara döküldü. Kimi valizlerini kimileri de sadece bebeklerini alıp dışarı çıktı.

Adana'da deprem sonrası kimi valizini, kimi bebeğini alıp sokağa koştu

ADANA - Adana'da meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlar evlerinden çıkarak sokaklara döküldü. Kimi valizlerini kimileri de sadece bebeklerini alıp dışarı çıktı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 08.44'de Adana'nın Kozan ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11,27 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Adana merkez başta olmak üzere Osmaniye ve Kahramanmaraş'tan da hissedildi.

Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'nde kimi vatandaşlar valizlerini kimileri de sadece bebeklerini alarak dışarı çıktı.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Fatma Küra isimli vatandaş, "Mutfakta yemek yapıyordum. Beşik gibi sallandı bina. Hemen dışarı çıktım. Şubat ayındaki depremler kadar hissedilmedi ancak çok korktum" ifadelerini kullandı.

Yurt dışından Adana'ya gelen Filiz Gülaşı, "Şubat ayındaki depremleri hissetmedim. Ancak çok korktum. Dışarı çıktım hemen" dedi.

Öte yandan Ceyhan Devlet Hastanesi'nde ki sağlık çalışanları da deprem nedeniyle dışarı çıktı. Merkez Seyhan ilçesinde bulunan Kocavezir İş Merkezi çalışanları da panikle sokağa döküldü.