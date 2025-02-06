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Adana'da Deprem Şehitleri İçin Anma Programı Düzenlendi

Adana'da Deprem Şehitleri İçin Anma Programı Düzenlendi
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Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Vali Yavuz Selim Köşger, devletin depremzedelere yardım ulaştırmak için gösterdiği çabaları vurgulayarak konut teslimatları hakkında bilgi verdi.

Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitirenler için anma programı düzenlendi.

Adana Valiliği tarafından Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Vali Yavuz Selim Köşger, buradaki konuşmasında, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Milletin deprem döneminde ihtiyacı olan herkese yardım ulaştırmak için kenetlendiğini belirten Köşger, herkesin depremin yaralarının sarılmasında gayret gösterdiğini anlattı.

Köşger, devletin de üzerine düşen vazifeyi en iyi şekilde yaptığını ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Adana için söylersek 8 bin 990 hak sahibi var. 6 bin 817 vatandaşımıza konut ve iş yerleri teslim edildi. Şu an ihtiyaçtan fazla konut yapılıyor. Depremin ikinci yılında vatandaşımızın çoğunun anahtarını verdik. Geri kalan 2 bin civarındaki hak sahibimize de bu yıl içerisinde konut teslimi tamamlanmış olacaktır."

Programa Milli Eğitim Akademisi Başkanı Cevdet Vural, öğretmenler ve öğrenciler de katıldı.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel
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