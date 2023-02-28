Adana'da deprem nedeniyle 'acil yıkılacak' binalarda yıkım sürüyor

Adana'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından "acil yıkım" kararı verilen binalarda yıkım çalışmaları devam ediyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından deprem sonrası kent genelinde yürütülen incelemeler sürüyor. Şimdiye kadar acil yıkılması gereken 5 bina belirlendi. Ağır hasarlı bina sayısı ise 180'i aştı.

Acil yıkım kararı verilen Yurt Mahallesi'ndeki 12 katlı Ayas Sitesi'nin A bloğunda 3 gündür süren çalışmalar tamamlandı. 6 ekskavatör ve 1 dozere bağlanan halatlarla çekilen binada hasar görmüş kolonların bulunduğu yerde kendi ağırlığıyla çökmesi sağlandı.

Yıkımı yapan firmanın yetkilisi Sinan Güzel, AA muhabirine, Adana'da acil yıkım kararı verilen binalardan birinin yıkıldığını, ikincisinde de çalışma yaptıklarını söyledi.

Bina çok riskli olduğu için gerekli önlemleri aldıklarını dile getiren Güzel, "Yavaş yavaş, bölüm bölüm halinde yıkmayı denedik. Başardık, sağa sola da zarar vermedik. Bizim için önemli olan vatandaşa zarar vermemekti. Onu da yaptık." dedi.

Site yöneticisi Hüseyin Kara da deprem olduğunda binanın çökeceğini sandığını, sarsıntının şiddeti artınca eşiyle aşağı indiklerini belirtti.

Binanın ikinci depremde ağır hasar aldığını anlatan Kara, şunları kaydetti:

"Üzgünüz tabi. Burada 26 yıllık yaşantımız var. Bu apartmana ilk gelen benim. Birikimimiz, her şeyimiz gitti. Yapacak bir şey yok ama çok şükür canımız sağ. Kimseye bir zarar gelmedi. Komşularım sağ. Ben 1998 Ceyhan depremini de yaşadığım için buradan 77 dairenin sağ çıktığına şükrediyorum. Çok kötü bir durum. Allah kimsenin başına vermesin. Evet eşyalı yıkım, evsiz kaldık ama yapacak bir şey yok. "

Site sakini Mustafa Dağ da depremin olduğu gece uyanık olduğunu, büyük bir sarsıntı hissettiğini hatırlattı.

Evin içindeyken duvarların yıkıldığını, döşemelerin yerinden oynayıp düştüğünü ifade eden Dağ, "Panikten kapının nerede olduğunu, yönünü bulamadım. 3 dakika sonra yarım dakika süren bir deprem daha oldu. Binanın yıkılacağını öleceğimi sandım. İçerisi toz duman oldu. Binadan nasıl çıktım, nasıl aşağı indim hatırlamıyorum. Kimsenin burnu kanamadı. Ölüm yok. Çok şükür kurtulduk. Evimiz, malımız, eşyamız gitti ama ne yapalım." diye konuştu.