Adana'da deprem: Kozan ilçesinde kaya parçaları düştü

Adana'nın Kozan ilçe merkezli depremde Uğurlubağ Mahallesi'nden yola kaya parçaları düştü ve kara yolunu kapattı. Ayrıca Kozan'da kullanılmayan 2 bina yıkıldı. Adana'da 6 Şubat depreminde hasar alan binalar inceleniyor.

Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem (2)

Adana'nın Kozan ilçe merkezli depremde Feke ilçesi Uğurlubağ Mahallesi'nin dağlık alanından yola kaya parçaları düştü. Uğurlubağ Mahallesi'ni Kozan ilçesine bağlayan kara yolu ise kapandı. Kozan'da ayrıca kullanılmayan eski 2 binanın duvarları yıkıldı. Adana'da 6 Şubat depreminde ağır ve orta hasar alan binalarda hasar olup olmadığı araştırılıyor. (DHA)