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Adana'da Deprem Hasarının Yıkım Süreci İle İlgili Toplantı Yapıldı

Adana'da Deprem Hasarının Yıkım Süreci İle İlgili Toplantı Yapıldı
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Adana'da, 6 Şubat depremlerinde hasar gören yapıların yıkım sürecine ilişkin bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Vali Yavuz Selim Köşger, yıkım sürecinin önemine vurgu yaparak güvenlik, çevre ve vatandaş bilgilendirmesi konularında dikkatli olunacağını belirtti.

Adana'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören yapıların yıkım sürecine ilişkin değerlendirme ve koordinasyon toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, yıkım sürecinde karşılaşılan sorunlar, alınacak yeni tedbirler ve kurumlar arası koordinasyon konuları görüşüldü.

Toplantı sonrası açıklama yapan Vali Köşger, hasarlı yapıların güvenli şekilde yıkılmasının hem can güvenliği hem de şehir düzeni açısından önem taşıdığını belirtti.

Yıkım sürecinin teknik olduğu kadar sosyal boyutunun da bulunduğunu vurgulayan Köşger, çevre güvenliği, zararlı maddelere karşı hassasiyet ve vatandaş bilgilendirmesi gibi konulara da dikkat ettiklerini kaydetti.

Toplantıya, Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, merkez ilçe kaymakamları ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel
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