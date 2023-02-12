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ADANA'DA DEPREM FIRSATÇISI 32 HIRSIZ TUTUKLANDI

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ADANA'da deprem riski nedeniyle bina sakinlerince terk edilen binalara girip, hırsızlık yaptığı tespit edilen 32 şüpheli, gözaltına alınıp, tutuklandı.

ADANA'da deprem riski nedeniyle bina sakinlerince terk edilen binalara girip, hırsızlık yaptığı tespit edilen 32 şüpheli, gözaltına alınıp, tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu illerden biri olan Adana'da 12 apartman yıkıldı, çok sayıda bina da ağır hasar aldı. Birçok bina sakini, yıkılma tehlikesi nedeniyle evlerini terk etti. Durumu fırsat bilenler, boş binalara girip, hırsızlık yapmaya başladı. Polis ise hırsızlık olaylarına karşı çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, sokak ve caddelerde devriye görevine çıktı. Büyük felaketin yaşandığı 6 Şubat'tan bu yana 25 hırsızlık ve yankesicilik olayı yaşandı. Polis, tespit ettiği 32 şüpheliyi devriye sırasında ya da operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 32 şüpheli, tutuklandı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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