Adana'da Deprem Enkazından Çıkan Ziynet Eşyası İddiası: Polis Memuruna 31 Yıla Kadar Hapis Talebi

Adana'da depremde yıkılan İhsan Bayram Sitesi C Blok'un enkazından çıkan altın ve ziynet eşyasını zimmetine geçirdiği iddia edilen polis memuru E.C. hakkında, 'zimmet' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından yargılama başladı. Sanığın yakalanması için mahkeme tutuklama emri çıkardı.

Adana'da depremde yıkılan İhsan Bayram Sitesi C Blok'un enkazından çıkan altın ve ziynet eşyasını zimmetine geçirdiği iddia edilen sanığın "zimmet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 11 yıl 11 aydan 31 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık E.C. katılmazken taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada beyanı alınan müştekilerin avukatı Nazan Akça Subaşı, E.C'nin Antalya'da bulunduğunu öne sürecek, "Sanığın kaçma şüphesi ve dosya kapsamındaki delilleri karartma ihtimali mevcuttur. Bu hususlar dikkate alınarak mahkemenizden E.C. hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasına karar verilmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Sanık avukatı ise müvekkilinin suçsuz olduğunu belirtip tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki eksik hususların giderilmesi ve sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti de delilleri karartma ve kaçma şüphesini dikkate alarak sanık E.C. hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasına karar verip, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılması sonucu 82 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin yaralandığı İhsan Bayram Apartmanı C Blok'un enkazından çıkan altın ve ziynet eşyasını zimmetine geçirdiği iddia edilen polis memuru E.C. devlet memurluğundan çıkarılmıştı.

Savcılıkça, sanık hakkında "zimmet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 11 yıl 11 aydan 31 yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Binanın yıkılmasına ilişkin tutuklanan inşaat mühendisi Ferit Işık ve müteahhit Celal Gül ile tutuksuz sanık eski Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
