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ADANA'DA DEPREM'DE DAĞDAN KOPAN KAYA PARÇALARI EVE GİRDİ

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Kozan'da saat 08.44'de meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Gafarlı Köyü'ndeki dağdan kaya parçaları koptu.

Kozan'da saat 08.44'de meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Gafarlı Köyü'ndeki dağdan kaya parçaları koptu. Kayalardan biri, köydeki müstakil eve çarptı, duvar yıkıldı. Kaya parçalarının girdiği evde hasar oluştur, evdekiler yara almadan kurtuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Osmaniye Kozan Güncel Haberler

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