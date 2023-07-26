Adana'da Depoda Kaçak Makaron Operasyonu: 25 Milyon 450 Bin Makaron Ele Geçirildi

Adana'da bir depoya düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 25 milyon 450 bin makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli C.Ö. tutuklandı.

ADANA'da bir depoya düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 25 milyon 450 bin makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli C.Ö. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'ndeki bir depoda yüklü miktarda gümrük kaçağı makaron olduğu bilgisine ulaştı. Operasyon için harekete geçen ekipler, C.Ö.'nün deposuna baskın yaptı. Aramalarda gümrük kaçağı 25 milyon 450 bin makaron ele geçirildi. Operasyonda şüpheli C.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.