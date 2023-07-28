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Adana'da Denize Giren Kişi Boğularak Hayatını Kaybetti

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Adana'nın Yumurtalık ilçesinde denize giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti. Olayı görenlerin ihbarı üzerine ekipler olay yerine sevk edildi ve kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenaze otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde denize giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yumurtalık ilçe sahilinde Gökhan Döne (35), denize yüzerken boğulma tehlikesi geçirdi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine ekipler hızla olay yerine sevk edildi. Gökhan Döne'yi denizden çıkar ekipler şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Gökhan Döne'nin cenazesi otopsi raporu için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Aslen Kozan'a bağlı Yüksekören Mahallesi'nde yaşayan Gökhan Döne'nin bekar olduğu öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Adli Tıp Kurumu Yumurtalık Otopsi Adana Güncel Haberler

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