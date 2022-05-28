Adana'da denize giren iki arkadaştan biri boğuldu - Haberler

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Adana'da denize giren iki arkadaştan biri boğuldu

AA - Yusuf Tunur - Güncel
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Adana'da denize giren iki arkadaştan biri boğuldu

Adana'da serinlemek için denize giren iki arkadaştan biri hayatını kaybetti.

Adana'da serinlemek için denize giren iki arkadaştan biri hayatını kaybetti.

Yumurtalık ilçesine gelen Murat Ölker ile arkadaşı Mehmet Emre T, serinlemek için denize girdi.

Yüzmeye başladıktan bir süre sonra her ikisinin de çırpındığını gören vatandaşlar, iki genci bota alarak sahile getirdi.

Burada bekleyen ambulansla Yumurtalık Devlet Hastanesine kaldırılan gençlerden Ölker, kurtarılamadı.

Mehmet Emre T'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

AA / Yusuf Tunur - Güncel

Mehmet Emre Yumurtalık Adana Güncel Haberler

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