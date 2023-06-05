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Adana'da denizde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu

Adana'da denizde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu

Güncel Haberler

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, iki gün önce denize girdikten sonra kaybolan Doğan Güneş'in cansız bedenine ulaşıldı.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, iki gün önce denize girdikten sonra kaybolan Doğan Güneş'in cansız bedenine ulaşıldı.

Doğan Güneş (18), 3 Haziran'da Yumurtalık Sahili'nde arkadaşlarıyla denize girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.

Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine, bölgede arama çalışması başlatıldı.

Sahil güvenlik ekipleri, yaptığı çalışmayla gencin cesedine ulaştı.

Güneş'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel

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