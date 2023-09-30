Adana'da denetimlerde 1337 motosiklet sürücüsüne yasal işlem uygulandı

Adana'da "Kaskınla Yol Ver Hayata" kampanyası kapsamında polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde 1337 motosiklet sürücüsü hakkında yasal işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik denetleme Şubesi ekipleri, kent genelinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde 2916 sürücü kontrol edildi, kask ve koruyucu gözlük kullanmayan, abart egzoz kullanan ve ehliyetsiz motorlu araç kullananların da arasında olduğu 1337 sürücü hakkında yasal işlem uygulandı.

Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereğince 55 motosiklet trafikten men edildi.