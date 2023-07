Adana'da ' Demokrasi ve Birlik Günü' nöbeti tutuldu

Adanalılar 15 Temmuz şehitlerini andı

Adana Valisi Süleyman Elban:

"Kahraman millet, kalkışmayı hızlı bir şekilde söndürdü"

ADANA - Hain darbe girişimin 7.yıl dönümünde Adana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü nöbeti düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü etkinlikleri kapsamında akşam saatlerinde Uğur Mumcu Meydan'ında demokrasi nöbeti tutulmaya başlandı.

Milli İradeye Saygı Platformu'nun katkılarıyla düzenlenen etkinlikte meydan içerisine yerleştirilen dev sahnede 15 Temmuz'un yıl dönümü nedeniyle kısa film gösterimi yapıldı. Film gösterimin arından 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu.

"Vatandaşlarımız göğüslerini tanklara siper etti"

Adana Valisi Süleyman Elban, "Bu millet inançlı insanları sever ve onlara destek olur. Ancak inancıyla, ülkesiyle, bayrağıyla, vatanıyla ve devletiyle ilgili bir sıkıntı olduğunda da bu milletin gözünü kırpmadan canını feda edeceğini, bu konuda hainlik eden ve saldırıda bulunan herkesin karşısında göğsünü siper edeceğini bir türlü hesap edemediler. Yani milletin özelliklerinin bir kısmını tam okuyamadılar. Bu millet bu tür şeylere fırsat vermez ama fırsat vermemek içinde mutlak surette sağlam bir irade ve güçlü bir liderlik arar. O gece sağlam, güçlü iradenin timsali, milletiyle her an her dakika gönül bağını devam ettiren ve kesmemiş olan sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın milletine şehirlerin meydanlarına, havaalanlarına inin talimatından sonra bu milletin her ferdi başkomutanının bir askeri olarak her yeri doldurdu. Göğüslerini tanklara, helikopterlere, uçaksavarlara, F-16'lara siper ettiler. Liderinin önderliğinde bu feraset, inanç sahibi kahraman millet, kalkışmayı hızlı bir şekilde söndürdü. Anadolu'ya geldiğimiz günden itibaren bu güzel vatanı bize vatan kılan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere hepsine şükranlarımızı sunuyoruz. Ebediyete irtihal etmiş tüm gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Hayatta olan gazilerimize sağlıklı, uzun ömürler diliyoruz. Bu millete bir daha 15 Temmuz gibi hain darbe girişimini bir hainlik travmasını yaşatmasın ve milletimizi de bir daha böyle bir imtihandan geçirmesin diye yüce rabbimden niyaz ediyorum" diye konuştu.

"Siyasi parti ayrımı yapılmıyor"

Milli İradeye Saygı Platform Başkan Yardımcısı Mustafa Karslıoğlu, "Bugün Adana birlik ve beraberliğini gösteriyor. 2016 yılında hain darbe girişiminden sonra bu meydanda 7'nci senede de Adanalı siyaset ayrımı yapmaksızın tüm siyasi partilerimiz, belediyelerimiz ve STK'lar buradalar. Cenabı Allah hiçbir millete böyle bir olay yaşatmasın. Bizim Türk milletine de böyle bir olay yaşatmasın özellikle" dedi.

"Allah bizi tekrar böyle hainlerle karşı karşıya getirmesin"

Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, " 15 Temmuz bize göstermiştir ki hiçbir zaman tankla tüfekte değil milletin asıl gücü imandadır. Bugün biz bunu tekrar yeniden 7'nci yılda seyrettiğimiz videolardan o günü yine yaşamış olduk. Biz bu milletin tankları tüfekleri imanlarıyla durduğunu gördük. Vatanı milleti uğruna şehit olanlara rahmetle yad ediyoruz. Gazilerimize de minnet duygularımızı tekrardan ifade ediyoruz. Allah bizi tekrar böyle hainlerle karşı karşıya getirmesin. Bizi vatansız ve ezansız bırakmasın" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, "Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları" programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sinevizyondan izlendi.

Etkinlik, kapsamında çeşitli şarkılar ve ilahiler seslendirildi, şiirler okundu.