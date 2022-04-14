Demirlerinin bir kısmı çalınan elektrik direği devrildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Demirlerinin bir kısmı çalınan elektrik direği devrildi

AA - Bekir Ömer Fansa - Güncel
 - Güncelleme:

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde demirlerinin bir kısmı çalınan elektrik direği devrildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde demirlerinin bir kısmı çalınan elektrik direği devrildi.

Eski Misis Mahallesi'nde orta gerilim elektrik taşıyıcı direğin demirlerinin bir kısmı çalındı.

Bölgedeki kuvvetli rüzgarın da etkisiyle elektrik direği, bulunduğu tarlaya devrildi.

Devrilme nedeniyle bölgede yaklaşık 2 saatlik elektrik kesintisi yaşandı.

Kesinti, alternatif hatların devreye sokulmasıyla giderildi, direğin tamiri için de çalışma başlatıldı.

Demirlerin çalınmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Demirlerinin bir kısmı çalınan elektrik direği devrildi

Demirlerinin bir kısmı çalınan elektrik direği devrildi

Demirlerinin bir kısmı çalınan elektrik direği devrildi

Demirlerinin bir kısmı çalınan elektrik direği devrildi

Demirlerinin bir kısmı çalınan elektrik direği devrildi

Demirlerinin bir kısmı çalınan elektrik direği devrildi

Demirlerinin bir kısmı çalınan elektrik direği devrildi

Demirlerinin bir kısmı çalınan elektrik direği devrildi

Demirlerinin bir kısmı çalınan elektrik direği devrildi

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title