Adana'da demir yolu hattından bakır kablo ve trafo çalan 4 şüpheli gözaltına alındı
Ceyhan ilçesinde TCDD'ye ait trafo merkezinden çalınan 150 metre bakır kablo ve trafo olayıyla ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın ardından çalışma başlattı ve şüphelilerin kimliklerini belirledi. Şüpheliler, yapılan baskınlarla yakalandı.
Adana'da demir yolu hattından bakır kablo ve trafo çaldıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Ceyhan ilçesinde TCDD'ye ait trafo merkezinden 150 metre bakır kablo ve trafo çalındı.
Görevlilerin durumu bildirmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmayla olaya karışan 4 şüphelinin kimliğini belirledi.
Şüpheliler, jandarma ekiplerince adreslerine yapılan baskınlarla yakalandı.