Adana'da demir korkuluğa saplanan çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, eli demir korkuluğa saplanan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, korkuluk demirini keserek çocuğu kurtardı. Çocuğun elindeki demir parçası hastanede çıkarıldı ve sağlık durumu iyi.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, eli demir korkuluğa saplanan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Karacaoğlan Mahallesi'ndeki evin bahçesinde oynayan, ismi henüz öğrenilemeyen çocuğun sol eli demir korkuluğa saplandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, korkuluk demirini kesti.
Sağlık ekiplerince hastanede ameliyata alınan çocuğun elindeki demir parçası çıkarıldı.
Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.