Adana'da DEAŞ Üyesine Para Aktardığı İddiasıyla Sanık Hakkında Dava Açıldı

Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyesine para aktardığı ileri sürülen sanık hakkında 10 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Cumhuriyet Savcılığınca, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz S.T. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Toplanan bilgi ve belgeler, şüpheli ifade tutanağı, müşteki anlatımları, bilirkişi raporlarına yer verilen iddianamede, sanığın terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı ve iltisaklı olduğu belirtildi.

İddianamede, sanığın kentte terör örgütü lehine aktif faaliyet yürüttüğü, örgüte finansal kaynak sağlamak amacıyla para topladığı ve "DEAŞ'a üye olma" suçundan hakkında işlem yapılan kişilerle yoğun iletişim trafiği (HTS) kayıtlarının tespit edildiği aktarıldı.

Sanığın "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında kamu davası açılan Y.S.B'ye 100 lira gönderdiğinin tespit edildiği, cep telefonu numarasının, hakkında "DEAŞ'a üye olma" suçundan dava açılan M.K. tarafından Suriye'deki örgüt mensuplarının silah, mühimmat ve ihtiyaçlarının karşılanması için kurulan WhatsApp grubunda ekli olduğu, bu grupta suç teşkil eden örgütsel görüşme ve yazışmaların gerçekleştiği belirtilen iddianamede, sanığın ifadesinde terörün finansmanı olarak değerlendirilen para transferlerine ve tespit edilen diğer delillere ilişkin makul bir açıklama getiremediğine işaret edildi.

İddianamede, sanık S.T'nin "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 10 yıla kadar hapsi istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.