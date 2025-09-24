Adana'da DEAŞ Üyesine 7 Yıl 9 Ay Hapis Cezası

Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ve örgüt mensuplarına para ulaştırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık, 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık A.S. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın terör örgütü tarafından düzenlenmiş sözde kimliğinin bulunduğunu, eylem ve faaliyetlerini yürütürken kod isim kullandığını, DEAŞ içerisinde aktif faaliyet yürüttüğünü ve dijital materyallerinde örgüt mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiğini belirtti.

Savcı ayrıca, Mali Suçları Araştırma Kurulu raporuna göre sanık A.S'nin banka hesabına, "terör örgütü DEAŞ'a üye olma" suçundan hakkında soruşturma yürütülen M.M. tarafından 4 bin 500 dolar gönderildiğinin tespit edildiğini ve bu paranın A.S. tarafından çekilerek örgüt üyelerine ulaştırıldığını bildirerek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Savunması alınan sanık A.S, terör örgütü DEAŞ'a katılmadığını ve silahlı eğitim almadığını ileri sürerek, "Örgüte finansal destek sağlamadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.