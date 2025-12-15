Haberler

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığa dava

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan A.S. hakkında 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede sanığın DEAŞ ile bağlantıları ve eylemleri detaylandırıldı.

Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle 11 Mart 2024'te tutuklanan A.S. için Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede sanığın, DEAŞ'ın Suriye'deki silahlı çatışmalarında aktif yer aldığı ve uzun namlulu silahla fotoğraflarının olduğu belirtildi.

A.S'nin, DEAŞ'ın sözde sorumlularından M.M'ye banka hesabından para gönderdiği, DEAŞ'a katılımı artırmak için örgütsel toplantılar düzenlediği, dijital materyalindeki incelemede terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf ve video tespit edildiği iddianamede aktarıldı.

İddianamede, sanığın eylem ve faaliyetlerini yürütürken kendisini gizlemek için kod isim kullandığı, hakkında DEAŞ üyeliğinden soruşturma yürütülen M.A. ile cep telefonundan örgütsel yazışmalar yaptığına dair tespitlerin bulunduğu kaydedildi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden A.S'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
