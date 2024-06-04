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Adana'da DEAŞ Üyesi Tutuklanan Sanık Hakkında Dava Açıldı

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Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle 12 Mart'ta tutuklanan Suriye uyruklu A.A.T.A. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, hakkındaki DEAŞ soruşturması kapsamında ifadesine yer verilen tanık Y.S, "A.A.T.A. benim yakın akrabamdır. Kendisini çok kez örgüt içinde kamuflajlı ve elinde uzun namlulu silah ile gördüm. A.A.T.A. örgüt içinde 'emir' sıfatıyla faaliyet yürütüyordu. Beni örgüte katılmam için sürekli tehdit ediyordu. En son kendisinin Adana'da örgütsel faaliyet yürüttüğünü duymuştum." beyanında bulundu.

Sanığın DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığı aktarılan iddianamede, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın bulunduğu ve Suriye'deki üst düzey örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu bilgisine yer verildi.

A.A.T.A'nın örgüt üyeliğinden işlem yapılan kişilerle yoğun irtibatının bulunduğu, Suriye'de DEAŞ işgalindeki bölgede örgütsel ders ve toplantılara katıldığı, ikametinde örgütsel dokümanlar ele geçirildiği, deşifre olmamak için sürekli telefon hattı değiştirdiği ve Suriye'de örgütün gerçekleştirdiği silahlı çatışmalarda "savaşçı" sıfatıyla yer aldığı kaydedilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık A.A.T.A'nın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Kaynak: AA / Güncel

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