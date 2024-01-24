Üye Girişi
Haberler

Adana'da DEAŞ üyesi tutuklanan sanık hakkında dava açıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle 8 Ocak'ta tutuklanan Suriye uyruklu B.B.S. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığı, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf bulunduğu ve Suriye'deki sözde üst düzey örgüt mensuplarıyla irtibatlı oldukları bilgisine yer verildi.

B.B.S'nin örgütsel faaliyetlerinde kod adı kullandığı, örgüt üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatlarının bulunduğu, Suriye'de DEAŞ işgalindeki bölgede örgütsel ders ve toplantılara katıldığı ve ikametlerinde örgütsel dokümanlar ele geçirildiği, Suriye'de örgütün gerçekleştirdiği silahlı çatışmalarda "savaşçı" sıfatıyla yer aldığı kaydedilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık B.B.S'nin yargılanmasına Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

Kaynak: AA / Güncel

Suriye Adana Adana Terör Soruşturma Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Şangay nerede, hangi ülkede? Şangay hangi kıtada? Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir Fenerbahçe maçı hangi kanalda? AK Parti Konya ilçe belediye başkan adayları açıklandı mı? AK Parti Konya ilçe adayları kimler? AK PARTİ ANKARA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI CANLI İZLE | 24 Ocak AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan adayları listesi! BARAJLARDA DOLULUK ORANI 24 OCAK | İstanbul baraj doluluk seviyesi yüzde 60'ı geçti! Barajlarda son durum nedir? AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? AK Parti aday tanıtım toplantısı saat kaçta? Ferman Toprak kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ferman Toprak kaç yaşında, nereli? Ferman Toprak biyografisi! Kara dizisi neden yok, final mi yaptı? Show Tv Kara dizisi neden bitti? Emekli maaşları ne kadar oldu? 2024 Emekli maaşına ne kadar zam geldi? Ayşe Ünlüce kimdir? Halk Tv konuğu Ayşe Ünlüce kaç yaşında, nereli? Ayşe Ünlüce biyografisi! A101 AKTÜEL KATALOĞU 24-26 OCAK | A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101 fiyat listesi! Bu akşam hangi maçlar var? 24 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bugün maçlar hangi kanalda, saat kaçta? BİM AKTÜEL KATALOĞU 24-26 OCAK YAYINLANDI | BİM bu hafta katalog ürünleri neler? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi! Bu akşam hangi diziler var? 24 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bugün televizyonda neler var? Resmi Gazete bugün (24 Ocak) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title