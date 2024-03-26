Adana'da DEAŞ Üyesi Oldukları İddiasıyla 2 Sanığa Hapis İstemi

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen 2 sanığa 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle 21 Mart 2023'te tutuklanan Suriye uyruklu H.B.S. ve N.E. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanıkların DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptıkları, dijital materyalinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf bulunduğu ve Suriye'deki sözde üst düzey örgüt mensuplarıyla irtibatlı oldukları bilgisine yer verildi.

H.B.S. ve N.E'nin örgütsel faaliyetlerinde kod adı kullandığı, örgüt üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatlarının bulunduğu, Suriye'de DEAŞ işgalindeki bölgede örgütsel ders ve toplantılara katıldığı iddianamede belirtildi.

İddianamede, ikametlerinde örgütsel dokümanlar ele geçirilen ve Suriye'de DEAŞ'ın gerçekleştirdiği silahlı çatışmalarda "savaşçı" sıfatıyla yer aldıkları belirtilen sanıkların, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu H.B.S. ve N.E. gelecek günlerde hakim karşısına çıkacak.